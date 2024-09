Nella Casa del Grande Fratello, dopo l’interesse iniziale per Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato sembra già aver cambiato direzione. Nei giorni scorsi, il modello si è dichiarato all’ex velina di Striscia la Notizia la quale, però, gli ha risposto “picche”, dicendo di non volersi legare a lui con così tanta disinvoltura. A quel punto, il 27 ha cambiato “obiettivo” e si è buttato su Helena Prestes, e per capire se la modella brasiliana sia interessata a lui, ha chiesto aiuto proprio a Shaila.

Ebbene sì. Dopo aver palesato il suo interesse nei confronti della ballerina, Lorenzo è tornato da lei, questa volta nelle vesti di amico, per chiederle un consiglio su come comportarsi con la Prestes. Il gieffino vorrebbe sapere se l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi prova un interesse nei suoi confronti, e per questo ha chiesto alla Gatta di andare a sondare il terreno. Una richiesta inaspettata che, però, potrebbe celare una strategia: far ingelosire Shaila

Lorenzo ha messo subito in chiaro che, se dovesse avere una relazione con Helena, il suo rapporto con Shaila si raffredderebbe. La ballerina non è d'accordo e ribatte che non sarebbe per nulla gelosa. Dall'altra parte, la modella brasiliana si sta già guardando intorno, visto che ha palesato il suo interesse nei confronti di Javier Martinez. Insomma, la situazione è già potenzialmente esplosiva, e il pericolo che qualcuno in questo triangolo resti con il cerino in mano si fa sempre più concreto.