Beatrice Luzzi è tornata al Grande Fratello, ma questa volta nelle vesti di opinionista. Dopo aver parlato della "rivalità" con Cesara Buonamici, senza risparmiarle più di una frecciatina, l'ex gieffina ha rivelato chi potrebbe essere la sua "erede" in questa edizione.

"Qualche giorno fa ho detto Yulia e, dopo che ha preso più nomination, ho capito che non mi ero sbagliata. Ma per motivi diversi: lei, per ora, è rimasta sulle sue. E' riservata".

E in merito a Shaila Gatta, con la quale ha avuto uno scontro durante l'ultima puntata: "Sta giocando su più fronti, giustamente, approfittando di tutte le occasioni di scambio. Non credo che si lascerebbe andare a una 'ship'. Certo, tra le e Lorenzo qualcosa sta nascendo, ma anche lui gioca su campi diversi. Un concorrente, Javier, lo ha nominato, dicendo che recita e che vuole essere sempre protagonista. Ha confermato che, secondo me, in alcuni scambi con gli altri concorrenti, Lorenzo fa tante domande ma, in fondo, non ascolta le risposte. Sta cercando un ruolo, qualche volta lo fa in maniera aggressiva. Sta facendo un po' di teatro”.