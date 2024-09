Attimi di stupore (misti a disgusto) per i telespettatori del Grande Fratello a causa di un gesto di Clayton Norcross. L’attore statunitense, infatti, ha lavato l’insalata in quello che è probabilmente il posto meno pulito dell’intero loft.

Sui social (X e TikTok) ha iniziato a circolare una clip che ritrae l’ex Thorne Forrester di Beautiful mentre lava la lattuga. Fin qui nulla di particolarmente rilevante, se non fosse che Clayton Norcross ha compiuto il gesto nel posto meno indicato della Casa, ovvero il bagno, e il fatto che lavasse la lattuga vicino a creme, trucchi e prodotti per l’igiene personale non ha di certo entusiasmato il pubblico.

Tra l’altro, il problema delle condizioni del bagno della Casa del Grande Fratello è ormai una questione storica. In tutte le edizioni, infatti, c’è sempre stata un’emergenza “sporcizia”. Alcuni giorni fa è andata in onda la scena più disgustosa (almeno fino ad ora) della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, che ha coinvolto loro malgrado Jessica Morlacchi, Ilaria Clemente e Mariavittoria Minghetti. Le tre gieffine si sono trovate davanti agli occhi una scena che ha lasciato sia loro che il pubblico senza parole.

Tutto ha avuto inizio quando le tre ragazze designate alla pulizia del bagno della Casa hanno iniziato a fare le faccende. Jessica, in un momento di sconforto misto a disgusto e incredulità, ha chiesto: “Ma quella è nutella?”. Le tre concorrenti, armate di guanti, candeggina e prodotto per la pulizia e sanificazione, sono rimaste letteralmente scioccate della condizione in cui versava il bagno ad una sola settimana dall’ingresso degli inquilini.