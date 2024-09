Inizia a salire la tensione nella Casa del Grande Fratello. Al termine della puntata andata in onda giovedì 26 settembre, Ilaria Clemente ha ammesso di aver spettegolato, scatenando la reazione di Enzo Paolo Turchi ed Helena Prestes, la quale sarebbe poi scoppiata a piangere. Il coreografo ha rimproverato la Nip: “Fatti gli affari tuoi!”.

Ilaria Clemente si è confidata con Ilaria Galassi dicendole di “aver fatto un casino”. Poi ha aggiunto di avere origliato una conversazione tra Enzo Paolo Turchi e Iago Garcia e di avere riferito tutto a Helena Prestes: “Avevo capito che Enzo ci era rimasto male perché qualcuno gli ha mancato di rispetto. Ho sentito che ne parlava con Iago e ho percepito si trattasse di Helena. Sono andata da Helena e le ho chiesto se fosse successo qualcosa con Enzo Paolo, ha sbroccato. È andata in confessionale e quando è uscita piangeva. Se fossi stata zitta sarebbe stato meglio”.

La Clemente, allora, ha ritenuto opportuno chiedere scusa a Enzo Paolo, rivelandogli di avere ascoltato la sua conversazione con Iago e di avere intercettato la frase: “È una mancanza di rispetto”. “Ti devo chiedere scusa, ho fatto un casino non volendo. Le ho solo chiesto se fosse successo qualcosa con te e lei ha sbroccato. Ha preso ed è andata in confessionale. Non immaginavo reagisse così”. Ma Turchi ha replicato: “Però fatevi gli affari vostri sulle altre persone, non va bene questa cosa. Quando non c'entrate voi, vi pregherei di non parlare delle cose degli altri. Non vedo il senso, perché vai da lei a dire una cosa del genere? Senza sapere poi. Si creano cose che non vanno bene”.

Poi, Enzo Paolo ha aggiunto: “Iago mi stava raccontando che Helena gli ha buttato una cosa sul piede e non ha chiesto scusa. Però non mi va di parlare di quello che mi ha detto. Se Iago mi racconta qualcosa la tengo per me, se hai sentito qualcosa non è il caso che tu vada a dirlo a Helena”.