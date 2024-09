Con il passare dei giorni cresce la tensione nella Casa del Grande Fratello. In particolare, il rapporto tra Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi inizia a fare scintille, soprattutto dopo che il modello milanese ha ammesso durante l’ultima puntata che avrebbe voluto nominare l’idraulico toscano.

Nelle ultime ore, parlando con Mariavittoria Minghetti, Lorenzo ha ammesso che sta studiando Tommaso e i suoi comportamenti. “Qualcosa non mi torna”, ha detto Spolverato, che poi ha raggiunto Helena Prestes e ha proseguito nel suo attacco a Tommaso: “Secondo me Tommaso non è un bel concorrente. Non l'hai conosciuto benissimo. Quello che ho visto mi è bastato per capire che è una persona molto immatura e qui dentro non c'entra niente. Io guardo molto anche i rapporti che lui ha con le altre persone, è un ragazzo semplice però un pò irrispettoso. Io ho visto più cose che ha fatto con Mariavittoria. Io so che lui mi vuole bene e mi stima, ma io devo giocare. Non mi piace il suo comportamento. Io ho detto a Mariavittoria che si deve svegliare!”.

Lorenzo ha anche confessato di voler nominare Tommaso, ed è possibile che lo faccia proprio questa sera. Non ci resta che attendere la messa in onda del quinto appuntamento del Grande Fratello per scoprirlo.