Dopo Luca Giglioli, che durante i primi giorni di permanenza nella Casa del Grande Fratello aveva rivelato di non aver sostenuto alcun provino e di essere stato contattato direttamente dalla produzione (rivelazione che ha fatto scattare la censura), anche un altro concorrente ha fatto un’analoga confessione.

Stiamo parlando di Tommaso Franchi che, durante una conversazione con Helena Prestes, ha detto: “Io sono venuto qui perché l’ho cercato, cioè non lo volevo. Pero l’ho cercato in un certo senso, capito?”. La modella brasiliana, incuriosita, gli ha chiesto se avesse fatto o meno i casting, ma l’idraulico senese ha detto di essere stato contattato: “No, mi hanno cand… mi hanno scritto loro”.

Già nella passata edizione il tema dei casting era ricorrente. Anita Olivieri, ad esempio, parlando con Letizia Petris, si era difesa dall’accusa di costruire dinamiche a tavolino, specificando di non aver mai cercate popolarità: “Sicuramente non ho bisogno di creare dinamiche perché io qui sono stata chiamata e non ci sono venuta. Io non ci volevo venire, sono stata chiamata”.