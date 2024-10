Chiara Ferragni potrebbe “emulare” le gesta l’ormai ex marito Fedez ed approdare anch'essa alla corte di Francesca Fagnani per un’intervista a Belve. A lanciare l’indiscrezione è stato il portale DavideMaggio.

“Davide Maggio è in grado di svelarvi che nelle scorse settimane c’è stato un incontro tra l’ex regina degli influencer e Francesca Fagnani per discutere della partecipazione alla prossima stagione di Belve, in onda da fine novembre su Rai 2.

Chiara sarebbe tentata dal metterci la faccia, affrontando di petto una situazione mai così delicata e dando una sterzata alla sua comunicazione. Il confronto con Francesca Fagnani sembra un modo per rinascere ‘espiando’. Ci sono le colpe del pandoro gate ma anche la fine del suo matrimonio, accompagnata dalle ‘scorribande’ di Fedez. Proprio nella trasmissione di Rai 2, il cantante aveva ammesso che il caso Balocco aveva influito sulla loro separazione. Ora è il momento di ascoltare la versione di Chiara Ferragni, finora rimasta defilata sulle faccende private, limitandosi, ad esempio, ad invocare la privacy quando si è ritrovata citata nel dissing tra Fedez e Tony Effe.

Per Francesca Fagnani, avere Chiara Ferragni sarebbe un colpaccio. L’ennesimo”.