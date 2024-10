Ancora due giorni e Barbara D'Urso si esibirà a Ballando con le Stelle nelle vesti di "ballerina per una notte".

Nei giorni scorsi è arrivata l'ufficialità sul fatto che la conduttrice partenopea sarà, anche se solo per una puntata, nel cast del dancing show di Milly Carlucci. A quanto pare, la sua partecipazione per l'intera durata del programma sarebbe saltata per questioni relative al budget. Ma a quanto ammonta il cachet della D'Urso. A svelare la cifrà è stato Dagospia.

"La prima notizia riguarda il clamoroso cachet: per accennare du passettini in pista, 'Carmelita' incasserà 70 mila euro. Sì, avete capito bene. Una cifra altissima, cachet che a viale Mazzini non girano da tempo. Per averla, Milly Carlucci ha spinto sull'acceleratore, ha smosso mari e monti. E ora già c'è chi accenna alla possibilità di quattro prime time per inizio 2025, o addirittura uno sbarco nel daytime per la prossima stagione (avvisate Matano e Venier!)".

TVBlog ha invece spoilerato i balli in cui si cimenterà la D'Urso. Barbara si esibirà in una bachata e in una salsa: la prima sulel note di Todo da me, la versione spagnola di All of me di John Legend, e la seconda sarà invece ballata sulle note di Azafata.