La tribolata storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembra ormai essere giunta definitivamente al capolinea. A distanza di quasi un anno (era l’ottobre del 2023) da quella ospitata a Verissimo durante la quale l’influencer aveva rivelato di un presunto tradimento da parte dell’ormai ex compagno (da lui smentito), l’ex concorrente tornerà nuovamente nel salotto di Silvia Toffanin.

“Una giovane donna e mamma che sta vivendo una nuova fase della sua vita: la splendida Sophie Codegoni sarà ospite a Verissimo, sabato alle 16,30 su Canale 5”, si legge sul profilo Instagram del programma.

Le ultime notizie su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Le ultime notizie circa un presunto riavvicinamento tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano risalgono allo scorso agosto, quando i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip furono paparazzati dal settimanale Chi in un parco a Milano mentre erano insieme a Céline Blue. “Per il bene della piccola Celine Blue, il frutto del loro amore nato a maggio 2023, i due non hanno mai interrotto definitivamente i rapporti. Ridono, scherzano e si fermano poi al parco per far giocare la loro bimba", scriveva il settimanale, che parlò di una “complicità ritrovata”.

Alcune settimane fa hanno iniziato a circolare voci circa un nuovo presunto flirt del per il deejay ligure, ma la ragazza in questione, Noemi Tripaldi, in un’intervista a Lollo Magazine ha smentito il gossip: “Non ho nessun tipo di rapporto con Alessandro, ci siamo soltanto conosciuti a Mykonos. Se è successo qualcosa tra di noi? Assolutamente no, non è mai successo nulla. Tengo a precisare che siamo stati tutti insieme tra amici. Se ho mai parlato con lui di un ritorno con Sophie? Penso di non essere io quella che deve dire cose che appartengono alla sua vita privata con Sophie, non so in che rapporti siano. Sono, appunto, cose private loro. Non ho nulla da cui difendermi, le persone sono frustrate e non hanno nulla da fare se non insinuare cose assurde… In fondo è il loro mondo, non il mio”.

Nei giorni successivi non è passata inosservata una storia criprica pubblicata da Basciano Instagram: “Solo Dio sa cosa sto sopportando”. Per Alessandro Rosica si tratta di un chiaro riferimento al rapporto con Sophie, e al riguardo ha commentato: “Come vi dicevo non sono tornati insieme. Ma evidentemente continuano i problemi”. E a chi faceva notare all’esperto di gossip che Alessandro è tornato a mettere i like alle foto su Instagram della Codegoni, lui ha risposto: “Sono solo genitori. Lui si diverte con altri. Lei quando può, come in estate con Aron (Piper, attore della serie Elite, ndr). Hanno deciso di non continuare una storia seria, ma come tante ex coppie a volte può esserci del tenero, ma per ora escludo un ritorno”.