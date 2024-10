Per la serie “certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”, Valentina Vignali, ex cestista, nota influencer ed ex concorrente del Grande Fratello, ha ufficializzato il ritorno di fiamma, dopo ben tredici anni, con il giocatore di basket Fabio Stefanini.

“2011 vs 2024. Io non so spiegare bene cos’è successo quest’estate quando i nostri occhi si sono incrociati di nuovo dopo tutti questi anni, ma mi ricordo che c’è una canzone di un signore di Roma che fa così: ‘certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi poi ritornano…’”, ha scritto sul suo profilo la Vignali, a commento di una serie di scatti pubblicato sul suo profilo Instagram

In passato, Valentina è stata fidanzata, dal 2013 al 2018, con il collega cestista Stefano Laudoni (attuale compagno di Giorgia Crivello), mentre dal 2019 al 2022 è stata legata sentimentalmente a Lorenzo Orlandi, fotografo e regista.

Valentina Vignali e la sua passione per i viaggi

“Da adolescente non ho viaggiato molto, anzi quasi per niente, la mia routine era liceo-basket, basket-liceo, all’infinito. Quindici anni dopo sono stata in tutti i continenti, sto a quota 71 paesi visitati, ciò significa che ho visto già più di 1/3 del mondo. Se l’avessi detto alla me adolescente non ci avrebbe creduto”.