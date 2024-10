Fino ad ora, nel corso delle due settimane che ha trascorso tra le mura della Casa del Grande Fratello, Clayton Norcross è riuscito a farsi apprezzare sia dal pubblico che dai suoi coinquilini. Come riportato dai colleghi di Biccy.it, però, ieri notte l’attore statunitense, durante il party “Giefferton”, ispirato a Bridgerton, si è lasciato decisamente andare (forse troppo).

Dopo brindisi e festeggiamenti, i concorrenti sono andati in giardino a chiacchierare, e ad un certo punto Shaila Gatta ha esclamato: “Oddio, ma l’ha detto davvero? A chi? Clayton è impazzito? Ha detto ‘che è una tr**a’. E’ un’offesa brutta”. Anche Javier Martinez è intervenuto: “Ha sbagliato termine, è un tantino fuori luogo. Sì, un pochettino”.

Alcuni telespettatori che hanno assistito alla scena che andava in onda su Mediaset Extra si sono scagliati contro l’attore americano, altri invece hanno cercato di giustificarlo: “Stava scherzando dai, non conosce bene la lingua”. E ancora: “Era entrato nella parte, stava giovando, poi lui non parla benissimo l’italiano”.

Ma non è tutto, perché Clayton Norcross è finito al centro di un’altra polemica, questa volta a causa di un gesto ambiguo. Gli inquilini si trovavano nel salone a giocare, quando l’ex volto di Beautiful ha alzato il braccio destro mimando un saluto tristemente noto alla storia. Anche in questo caso è stato Javier Martinez ad intervenire: “No, non farlo. Quel saluto no”.