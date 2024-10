Lorenzo Spolverato è finito nuovamente nella bufera. Il modello milanese, attuale concorrente del Grande Fratello, si è reso protagonista di una serie di episodi discutibili che hanno provocato la reazione indignata dei telespettatori. Destinataria degli scatti d’ira del gieffino è Helena Prestes, la quale nutre un interesse nei suoi confronti che, dopo alcuni giorni di passione, non sembra essere più ricambiato.

La prima vicenda sgradevole si è verificata alcuni giorni fa, quando Lorenzo ha appoggiato con forza la mano sulla coscia di Helena per stringergliela. Un gesto che ha provocato una smorfia di fastidio da parte della modella brasiliana e un’ondata di critiche da parte del pubblico che segue quotidianamente il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il giorno seguente, infastidito dalla richiesta della Prestes di parlare, Spolverato ha perso la pazienza e ha alzato il tono per intimarle di lasciarlo in pace: “Ti devi calmare, non me ne frega un ca**o!”. Lorenzo, tuttavia, sente di avere le sue ragioni che ha esposto quando Jessica Morlacchi gli ha chiesto se avesse trattato male Helena: “Se l’ho trattata male? Passo come un mostro. Le donne che vedono certe cose saranno sempre dalla parte delle donne”. E ancora: “Questa situazione l’ho già vissuta con il mio ultimo rapporto sentimentale. Lei si è innamorata persa e alla fine ho dovuto toglierla con le maniere forti. Poi siamo tornati amici perché ha capito. Vedi che alcune volte servono? Come quando da piccoli la mamma ti dà uno schiaffo. Ok, le mani non si alzano ma lo schiaffo a me è servito”.