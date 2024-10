Lorenzo Spolverato è senza dubbio uno dei protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello.

Il modello milanese si è da subito trovato al centro di discussioni e dinamiche, in particolare per la sua vicinanza a Shaila Gatta prima e Helena Prestes poi. Lorenzo, inoltre, si è reso protagonista di alcune affermazioni di dubbio gusto e di alcuni comportamenti che hanno scatenato l’indignazione dei telespettatori. Ma non tutti sanno che Spolverato non è esattamente estraneo alla televisione.

Come rivelato da IsaeChia.it, infatti, il gieffino è stato uno dei tentatori dell’edizione 2020 di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi (è il primo a destra nella foto in basso).

Ma non solo. Lorenzo, infatti, ha anche preso parte a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore.