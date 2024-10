La tensione tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes ha finito per coinvolgere anche gli altri inquilini della Casa del Grande Fratello. In particolare Luca Calvani e Shaila Gatta, dopo aver ascoltato le due versioni, si scagliano contro il modello milanese.

Luca non comprende se Lorenzo sia spinto dall'istinto oppure se sia semplicemente incoerente. Secondo l'attore, il ragazzo dovrebbe essere cauto con Helena e non giocare con i suoi sentimenti. La modella brasiliana ha avuto un passato difficile, per cui sarebbe ingiusto farla soffrire a causa della sua indecisione. Se non prova nulla per lei, dovrebbe allontanarsi. Stanco di essere considerato indistruttibile, Spolverato sbotta, accusando i coinquilini del fatto che nessuno di loro si preoccupa di come si sente lui.

A quel punto interviene Shaila, la quale ribadisce di non fidarsi di lui. La sua sensazione è che Lorenzo non sia onesto e che stia giocando. Non fa che mettersi al centro dell'attenzione, senza avere mai un minimo di tatto o empatia con le persone più sensibili. Luca prova a placare i toni e invita Spolverato a elaborare le proprie sofferenze senza riversare il suo dolore sugli altri.

“Sei ambiguo”, riprende la ballerina napoletana, riportando il discorso sul rapporto che intercorre tra Lorenzo e Helena. Secondo Shaila, Lorenzo ha un po' giocato con Helena, senza mettere mai dei limiti. A nulla valgono le difese di Michael, la ballerina non cambia idea, anzi, ricorda a Spolverato di aver fatto varie promesse alla Prestes. Dal canto suo, Lorenzo non nega, ha detto ad Helena che ci sarebbe stato sempre per lei, ma era una frase pronunciata in virtù dell'affetto che prova per lei e non spinta da un sentimento d'amore.

Terminata la discussione, Spolverato crolla e scoppia a piangere (anche se per molti utenti starebbe fingendo).