Durante la settima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 7 ottobre, Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti è risultata la preferita del pubblico, circostanza che sembra non aver fatto felice Yulia Bruschi. In particolare, la concorrente di origini cubane ha tirato una frecciatina al giovane medico estetico. Rivolgendosi a Luca Giglioli e Shaila Gatta, ha detto: “Ma scusa… io ho più contenuti di Maria Vittoria. Come fa a essere lei la preferita?”.

Yulia Bruschi è stata senza dubbio una delle protagoniste della settima puntata del reality show condotto Alfonso Signorini. A far discutere la sua vicinanza – ritenuta da molti eccessiva in quanto lei è fidanzata – con Giglio. Proprio al riguardo, nei giorni scorsi Biagio D’Anelli aveva rivelato che i due gieffini si conoscevano già prima di entrare nella Casa: “Voglio svelare una chicca di gossip inerente a questo triangolo: Jessica, Luca e Yulia. Jessica non sa che Luca e Yulia nascondono un segreto. Voci certe mi hanno confermato che questa estate, in un noto locale toscano, il Tenax, Luca e Yulia si sono incontrati. Che cosa si saranno detti, ma soprattutto si saranno organizzati inerente al gioco? Solo i diretti interessati potranno dircelo, ma è giusto che Jessica sappia la verità. Beccati”.

Yulia e Giglio hanno smentito il gossip, tuttavia, sul finire della puntata, Rebecca Staffelli ha parlato di “foto sospette” (clicca QUI per l'articolo) sulle quali bisognerà approfondire nelle prossime settimane.