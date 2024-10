La Casa del Grande Fratello ha rischiato di andare a fuoco! I concorrenti, presi dal ballo, hanno infatti dimenticato il forno acceso, e le pietanze che si stavano cuocendo al suo interno si sono totalmente carbonizzate.

Accantonate momentaneamente le tensioni scaturite durante e dopo l’ultima puntata del reality show andata in onda lunedì 7 ottobre, gli inquilini hanno trascorso la serata all’insegna del ballo e del canto. Capitanati da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, i concorrenti si sono radunati in prossimità della cucina e hanno dato il via alle danze.

Presi dal momento e dal clima apparentemente spensierato, hanno commesso una leggerezza che poteva costare carissimo. Hanno infatti dimenticato il forno acceso con all’interno del cibo. Ad un tratto, Luca Calvani è pero corso vicino al forno dal quale ha iniziato a fuoriuscire del fumo che ha avvolto quell’intera area della Casa. “Si è bruciato, si è bruciato tutto!”, ha esclamato Enzo Paolo, mentre gli altri sono immediatamente corsi a vedere ciò che era successo. Il tentativo di Calvani si salvare il cibo è stato vano.