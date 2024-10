Stop al doppio appuntamento settimanale per il Grande Fratello. A partire dal 14 ottobre, il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda solo di lunedì, e quello di giovedì 10 ottobre sarà – per ora – l’ultimo raddoppio.

Stando a quanto riportato da Leggo, fonti Mediaset hanno rivelato che la decisione non sarebbe legata agli ascolti, ma il cambio di palinsesto era già preventivato. Come negli anni passati, il Grande Fratello avrà un periodo, ancora non definito, in cui andrà in onda esclusivamente di lunedì, per poi ritornare al doppio appuntamento settimanale. A partire da giovedì 17 ottobre andrà in onda su Canale 5 la soap turca Endless Love.

Grande Fratello, gli ascolti della settima puntata

Lunedì 7 ottobre, Rai 1 ha trasmesso l'ultima puntata di Brennero. La serie con Elena Radonicich e Matteo Martari ha chiuso con 2.782.000 telespettatori con il 16.18% di share. Gli sceneggiatori hanno dichiarato di essere pronti a scrivere la seconda stagione, ma la Rai non ha ancora preso la sua decisione. Canale 5 ha proposto una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini con le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici è riuscito a primeggiare in termini di share. La puntata, infatti, è stata seguita da 2.293.000 telespettatori con il 18.45% di share.