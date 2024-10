Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi, mercoledì 9 ottobre, Valerio ha regalato a Gemma Galgani un completino sexy. In seguito, però, è arrivata una segnalazione sul cavaliere del parterre Over, ed in studio è scoppiato il caos. Ma procediamo con ordine.

La puntata odierna del dating show di Maria De Filippi si è aperta con Gemma Galgani, la quale sta proseguendo la sua conoscenza con Valerio. Il cavaliere ha infatti inviato messaggi importanti alla dama torinese, affermando di essersi (quasi) innamorato di lei. Arrivato in studio, Valerio ha portato con sé un pacchetto contenente un regalo per Gemma, ovvero un completino sexy. Tina Cipollari ha invitato la dama a mostrarlo e, difronte alla riluttanza di quest’ultimo ha preso uno dei due pezzi del completino (il reggiseno) e lo ha mostrato alle telecamere: “Tutta l’Italia deve sapere!”.

Qualche istante dopo, però ha preso la parola Alessia, che ha riportato una segnalazione proprio sul cavaliere. Valerio è stato infatti avvistato in un centro commerciale con una misteriosa donna mentre comprava il regalo per Gemma. A quel punto, Alessia ha sottolineato di non aver visto atteggiamenti compromettenti né tantomeno baci tra i due

Valerio ha confermato la segnalazione, spiegando che si trovava in compagnia di un’amica. Tuttavia, Gemma sembra non aver gradito e si è messa sulla difensiva. Valerio ha provato a spiegare la situazione, affermando di avere diverse amicizie femminili e di essere anche disposto a presentarle alla Galgani. A prendere parola qualche minuto dopo è stata Maria De Filippi, che ha invitato Valerio a chiamare telefonicamente la donna in questione per poter confermare la sua versione dei fatti e per poter tranquillizzare Gemma.