Quella formata da Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi è senza dubbio una delle coppie più inossidabili della tv, ma a quanto pare starebbe scricchiolando. Il coreografo, infatti, nella Casa del Grande Fratello ha rivelato che lui e la moglie sono in crisi, ed ha anche ammesso di avere il timore che lei possa essersi stancata della loro relazione. Anche per questa ragione, Enzo Paolo voleva ritirarsi dal reality show condotto da Alfonso Signorini, ma Carmen è entrata nella Casa per fargli cambiare idea. Secondo due volti noti del piccolo schermo, questo ingresso avrebbe a che fare anche con possibili penali e il cachet di Turchi.

Due giorni fa, Caterina Collovati ha dichiarato che secondo lei Enzo Paolo e Carmen starebbero facendo una sceneggiata, e anche Davide Maggio è della stessa opinione: “Caterina Collovati ha dichiarato che per lei è una recita. Ma sapete che a me è venuto un sospetto su questo?! E lo dico perché io li conosco, non benissimo, ma discretamente bene e mi sembrano una coppia felicissima, salda, che si vuole bene e che si ama. E racconto un aneddoto. Ad ogni festività di mandano un messaggio, un video su WhatsApp con Carmen, Enzo Paolo e Maria che ti fanno gli auguri personalizzati. Quindi adesso vedere tutti questi dubbi di Enzo Paolo mi fa pensare”.

Anna Pettinelli è intervenuta ricordando di quando Carmen cercò di convincere il marito a non abbandonare L’Isola dei Famosi: “Io ti ricordo di Enzo Paolo a L’Isola dei Famosi disperato che voleva tornare, Carmen si buttava per terra ‘non tornare stattene lì e stai tranquillo’”. A quel punto, Davide Maggio ha lanciato una frecciatina: “E ti credo Enzo doveva prendere il cachet ed evitare le penali e quindi…”. La Pettinelli ha concordato ed ha aggiunto: “Ecco esatto e tu lo vedi che succede anche qui? Mentre lui è lì contrito e abbattuto, lei fa l’arcata sopraccigliare ad ali di gabbiano e dice ‘sì vai avanti Enzo Paolo’. Perché questi discorsi lei li fa e lui non ne può più”.