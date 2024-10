Nella Casa del Grande Fratello, Yulia Bruschi ha vuotato il sacco e ha smascherato Lorenzo Spolverato, che le aveva suggerito una strategia da adottare. In sostanza, il modello milanese ha consigliato alla concorrente di origini cubane di continuare a litigare con Jessica Morlacchi perché in questo modo avrebbe avuto un ritorno in termini di clip. Tuttavia, Yulia è andata a raccontare tutto a Shaila Gatta: “Lorenzo mi ha detto di litigare con Jessica per avere dei contenuti”.

La ballerina napoletana, appena appreso della strategia di Lorenzo e delle confidenze fatte da Yulia, è rimasta letteralmente a bocca aperta. Ma ora come ora in molti si chiedono come reagirà il modello milanese appena lo scoprirà? Di sicuro Alfonso Signorini affronterà la questione nel corso della prossima puntata che andrà in onda lunedì 14 ottobre 2024.

Spolverato è "recidivo". Già elle passate settimane, infatti, dopo che Jessica Morlacchi si era dichiarata a Luca Giglioli (ricevendo un due di picche), Lorenzo si era appartato proprio con Giglio e gli aveva suggerito una strategia da adottare proprio relativamente all’ex cantante dei Gazosa: “Lei è molto forte, qui è forte. Se tu… allora puoi fare un bel percorso qui. Ogni tanto qualcosina… per arrivare e capire cose… non te ne deve fregare, tu sei troppo bravo”.