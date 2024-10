Anna Tatangelo ha un nuovo amore. Dopo la fine della relazione con Mattia Narducci, sono arrivate le prime foto che mostrano la cantante accanto al giovane allenatore di calcio, Giacomo Buttaroni. A pubblicare le immagini è stato il settimanale Diva e Donna, i cui paparazzi ha sorpreso i due “piccioncini” mentre rientravano a casa da un viaggio. La complicità è evidente, nonostante i due facciano di tutto per mantenere il massimo riserbo sulla loro storia.

Chi è Giacomo Buttaroni

Giacomo Buttaroni, 30 anni (7 in meno di Anna Tatangelo), è un ex calciatore che ora allena la squadra Juniores Nazionale del Roma City. In passato ha giocato in Serie B con il Latina, e dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha subito intrapreso la carriera da allenatore.