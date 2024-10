Un’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di raccontarsi senza filtri in un’intervista rilasciata a ComingSoon, nella quale ha svelato di avere il sogno di partecipare al Grande Fratello. Stiamo parlando di Giulia Cavaglià, ex fidanzata di Federico Chimirri nonché una delle influencer nostrane più seguite sui social.

“Giulia è una ragazza con un carattere forte, che nasconde tante debolezze dovute a dei trascorsi che non racconterà mai, ma che sono parte della sua vita. Sotto questa corazza, c'è comunque un cuore d'oro. Penso di essere una persona molto dolce con le persone che mi circondano. Uomini e Donne mi ha aiutato tanto a lasciarmi andare. In quel contesto è venuta fuori la mia personalità anche se nella fase iniziale, da corteggiatrice, sono stata spesso attaccata per il mio modo di agire e rispondere. È un programma che mi ha insegnato tanto”.

Giulia ha poi parlato della sua esperienza a Uomini e Donne: “Ho dei ricordi bellissimi, anche grazie a Maria De Filippi. Lei mi ha capita davvero ed è stata proprio lei a volermi poi sul trono. Il mio percorso come tronista ha dimostrato una parte più dolce e tranquilla del mio carattere. Finalmente ero in una situazione in cui le persone riuscivano a capirmi un pò di più. Devo tanto a lei, è stata una seconda mamma. Non sono una che vive di rimpianti, ma ad oggi affronterei sicuramente tutto in maniera diversa, con la consapevolezza di una donna e non di una ragazza. Farei le cose in maniera diversa, non mi metterei sulla difensiva, mi farei conoscere di più, forse sceglierei anche altri corteggiatori perchè non potrei mai pensare di relazionarmi con quelli che all'epoca potevano interessarmi. Ho sempre lo stesso caratterino eh (ride ndr), quello rimane. Sarei sicuramente più rispettosa nei confronti degli altri, ma soprattutto di me stessa”.

La Cavaglià ha poi ammesso che entrerebbe subito nella Casa più spiata d’Italia: “Io la varcherei subito la porta rossa. Ho fatto i casting direttamente con Alfonso Signorini l'anno di Sophie e Basciano. Ho fatto la quarantena e il settimo giorno mi hanno comunicato che non sarei entrata. Forse volevano delle dinamiche ben precise, che io non potevo dargli. È stata una bella botta. Mi piacerebbe davvero tanto entrare nella Casa, la vivrei come un'esperienza introspettiva. La nuova edizione la sto seguendo poco, ma non c'è una dinamica interessante. Servono delle personalità forti, un po’ focose, tipo Soleil Sorge o Antonella Fiordelisi. Se non ci fosse stata Antonella, quell'edizione sarebbe stata noiosa da morire. La conosco benissimo, siamo molto amiche. Senza le dinamiche che creava lei, non so di cosa si sarebbe parlato. Il programma è fatto di personalità folli e forti. Mi piace Beatrice Luzzi. È una donna che sa parlare, ha una grande lucidità e puntualità nel commentare le dinamiche del gioco. La stimo come donna ed è perfetta per il ruolo di opinionista”.