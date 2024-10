Nonostante la storia d’amore tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi rappresenti ormai un capitolo chiuso, una foto pubblicata nelle ultime ore dall’ex gieffino calabrese proprio in compagnia dell’opinionista del Grande Fratello ha riacceso il gossip.

“Starving negativity, play sport”, ha scritto l’ex bidello a corredo della foto in compagnia dell’attrice. E’ probabile che i due si siano rivisti solo per trascorrere del tempo insieme, ma tanto è bastato a riaccendere la fantasia dei fan, che continuano a sperare in un ritorno di fiamma.

Eppure lo scorso settembre, in un’intervista rilasciata a Novella 2000, Beatrice Luzzi era stata molto chiara: “E’ un argomento a cui tengo e vorrei venisse chiarito una volta per tutte: tra di noi c’è grande supporto e affetto, ma non siamo fidanzati. Io e Giuseppe siamo stati accusati di ambiguità, una cosa assurda: noi non siamo attori di un film che seguono una sceneggiatura, siamo persone in carne ed ossa con tutte le complessità personali, familiari e sociali che questo comporta. Ci sono voluti mesi per curare le dinamiche vissute al GF, altri mesi per riprendere contatti con il mondo esterno… Nessuna ambiguità, ma solo il tempo fisiologico necessario a capire che le nostre responsabilità, priorità e prospettive sono distanti dalle possibilità di creare un rapporto che vada oltre l’amicizia. Questo vorrei che fosse chiaro a tutti”.