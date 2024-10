Il “misterioso” fidanzato di Ilaria Clemente, dal quale l’ormai ex concorrente del Grande Fratello ha confessato di aspettare un figlio, si è finalmente palesato. Daniele (questo è il suo nome), non è presente sui social e non ha alcun interesse ad apparire, ma nelle ultime ore è apparso in due foto che lo ritraggono proprio insieme all’ex gieffina.

Ilaria Clemente, come aveva descritto Daniele al settimanale Chi

“Ovviamente non era in programma un bambino in questo momento, è stato quasi un miracolo. Il padre ha 27 anni, ma è molto uomo, per questo mi sono. Innamorata. Lui è introvabile e questa cosa lo ha salvato. Si chiama Daniele, ha 27 anni, è cresciuto a Roma nel quartiere di Centocelle, e lavora in un’agenzia che fa contratti assicurativi. Ha una vita normalissima e non ama i riflettori […] L’ho capito subito che era lui quello giusto. Ci siamo conosciuti quest’estate al mare in uno stabilimento a Fiumicino […] Dal giorno in cui l’ho conosciuto non ci siamo più lasciati, ci siamo visti e siamo stati sempre insieme, anche con i miei amici".

Ilaria e Davide il prossimo anno diventeranno genitori. Se dovesse nascere un maschietto potrebbe chiamarsi Francesco in onore di Totti, leggenda dei giallorossi. A scegliere di tenere il bambino è stata lei, supportata dal compagno.

“Ovviamente come me non se l’aspettava. Non era in programma un bambino in questo momento, è stato quasi un miracolo. […] Era felice, poi abbiamo parlato e mi ha detto di scegliere se tenerlo o meno, ma che a prescindere il nostro rapporto non sarebbe cambiato, ma ha aggiunto che lui sarebbe stato felice di tenerlo ed era pronto a diventare papà”. […] Il nome del figlio? Ci stiamo pensando, lui è romanista sfegatato quindi nell’aria c’è Francesco, per Totti ovviamente, se sarà un maschietto!”.