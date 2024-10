Come ogni edizione del Grande Fratello che si rispetti, non può mancare la tematica relativa alla scarsità d’igiene tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

Negli ultimi giorni si è registrata anche la presenza di un topo (ad avvistarlo è stata Amanda Lecciso), così com’è accaduto nelle precedenti edizioni del reality show, quando a notare l’inquilino “indesiderato” furono la contessa Patrizia De Blanck (Gf Vip 5) e Antonino Spinbalbese e Andrea Maestrelli (Gf Vip 7).

Nel corso delle edizioni, il bagno della Casa è stato spesso luogo di momenti “indimenticabili”. Anche durante i primi giorni dell’attuale edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, Jessica Morlacchi, Ilaria Clemente e Mariavittoria Minghetti si sono trovate davanti agli occhi una scena che ha lasciato sia loro che il pubblico senza parole. Tutto ha avuto inizio quando le tre gieffine designate alla pulizia del bagno hanno iniziato a fare le faccende. Jessica, in un momento di sconforto misto a disgusto e incredulità, ha chiesto: “Ma quella è Nutella?”. Le tre concorrenti, armate di guanti, candeggina e prodotto per la pulizia e sanificazione, sono rimaste letteralmente scioccate della condizione in cui versava il bagno ad una sola settimana dall’ingresso degli inquilini.

Nella passata edizione, invece, Greta Rossetti si lamentò delle pessime condizioni in cui versava la sauna: “No, io qui non ci metto la testa. Ma lo vedi in che condizioni è? È troppo sporca. Ho i capelli bagnati, non mi stendo su tutta questa sporcizia. Ci metto qualcosa sotto, tipo quell'asciugamano blu. Ma ti pare? Troppa sporcizia, troppi batteri. Finisce che mi prendo una malattia”.

Quel che è certo è che le attuali condizioni igieniche della Casa non sono esattamente delle migliori, e a testimonianza di ciò un episodio che non è passato inosservato e che ha visto nuovamente protagonista la Morlacchi. L’ex cantante dei Gazosa, infatti, ha trovato un capello su una spugna che viene utilizzata per pulire le stoviglie. Una scena che non è passata inosservato, e che ha provocato il disgusto dei telespettatori.