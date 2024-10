Al Grande Fratello, a giudicare dai video condivisi dagli utenti sui social, nei giorni scorsi tra Yulia Bruschi e Luca Giglioli si sarebbero “dati fa fare” sotto le lenzuola. La concorrente di origini cubane e il parrucchiere romagnolo hanno dormito insieme ma, al contrario delle precedenti occasioni, i movimenti del piumone hanno lasciato intendere che tra i due ci sia stato qualcosa in più delle semplici coccole.

La scora settimana, i due gieffini avevano discusso perché Luca, dopo averle dato la buonanotte, non aveva dormito con lei come era accaduto la notte precedente. Parlandone con la Bruschi, Gilio ha confessato che aveva optato per dormire in un altro letto perché credeva che lei non avesse risposto alla buonanotte, e pensava che volesse mantenere le distanze.

Com’è noto, Yulia fuori dalla Casa ha un fidanzato, un quarantenne toscano fuori dal circuito televisivo. “È stata solo una frequentazione estiva, ci siamo detti che ci saremmo aspettati dopo il reality ma lasciandoci le porte aperte. Io mi sento molto libera. Posso decidere liberamente di avere tutti i morosi che mi pare. C’è una grandissima intesa con Giglio, il rapporto sta crescendo ma con buone basi, sincerità, intesa, complicità e semplicità. È un rapporto puro. È una frequentazione tra due persone che si vogliono bene, al di là dell’attrazione fisica […] Non parliamo di queste cose, il nostro rapporto è fatto di ascolto e comprensione. È presto per mettere basi solide per costruire qualcosa, per ora mi va bene l’amicizia.

Ho paura di ferire me stessa, questa persona sì l’ho lasciata fuori, ma io ora vivo qui e non voglio precludermi niente. Con quella persona fuori non ci sono state promesse, ci siamo detti di vedere le cose come vanno, di vivermi tutto al 100% e se sarà, sarà. Una volta finito questo percorso, vedremo se sento le stesse cose di prima. Adesso non le sento. Voglio pensare a me stessa.

Intanto, nelle ultime ore alcuni concorrenti hanno parlato proprio del rapporto tra Yulia e Giglio. Secondo loro, tra la concorrente cubana e il parrucchiere romagnolo non ci sarebbe sufficiente chimica, o per meglio dire non sarebbe corrisposta dalla Bruschi in egual misura. Iago Garcia ha dichiarato che vede maggiore chimica tra Yulia e Lorenzo Spolverato, tesi sostenuta anche da Jessica Morlacchi: “Io l’ho sempre detto”.