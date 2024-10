Questa sera andrà in onda su Canale 5 la nona puntata del Grande Fratello. Di seguito le anticipazioni ufficiali:

Questa sera, lunedì 21 ottobre, Alfonso Signorini, insieme alle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e alla portavoce del pubblico Rebecca Staffelli, vi aspetta per commentare insieme le ultime avventure degli inquilini.

Giorno dopo giorno, il rapporto tra Yulia e Giglio inizia a farsi sempre più intenso. Come si evolverà questo loro avvicinamento?

Forti emozioni per Lorenzo: il ragazzo avrà modo di raccontare tutte le difficoltà vissute durante la sua infanzia nella periferia di Milano e riceverà un'inaspettata sorpresa da parte della mamma Cristina. Jessica, invece, sarà la protagonista di un momento molto divertente.

Non mancheranno i colpi di scena. Questa sera si assisterà ad una vera contaminazione tra il Gran Hermano e il GF che porterà a uno "scambio" di concorrenti. Nel corso della diretta, a varcare la Porta Rossa sarà Maica, modella e concorrente del reality iberico. Chi saranno, invece, i due concorrenti italiani che voleranno in cambio in Spagna?

Infine, spazio all'esito del televoto. Chi verrà salvato tra Amanda, Lorenzo, Shaila e Yulia?