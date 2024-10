Nella Casa del Grande Fratello c’è qualcuno che recita. E’ questo il pensiero di Enzo Paolo Turchi. Il coreografo, che dopo aver pensato di abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini si è successivamente convinto a restare, è fermamente convinto che qualcuno tra i concorrenti stia interpretando un ruolo, e che dietro ci sia una strategia ben precisa.

“Tra i giovani io vedo i valori, tra i più grandi vedo la carriera, cosa hanno messo in gioco […] C’è qualcuno che recita, e male pure! E credetemi, spero che mi sbaglio, ma non credo, perché l’esperienza va avanti abbastanza. Non puoi fingere 24 ore al giorno, ti casca l’asino”.

Ma a chi si riferisce il marito di Carmen Russo? I dubbi di Enzo Paolo riguardano uno o più inquilini? Magari lo scopriremo questa sera nel corso della nona puntata nel caso in cui Signorini decidesse di approfondire la questione.

Grande Fratello, le anticipazioni della nona puntata

Questa sera, lunedì 21 ottobre, Alfonso Signorini, insieme alle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e alla portavoce del pubblico Rebecca Staffelli, vi aspetta per commentare insieme le ultime avventure degli inquilini.

Giorno dopo giorno, il rapporto tra Yulia e Giglio inizia a farsi sempre più intenso. Come si evolverà questo loro avvicinamento?

Forti emozioni per Lorenzo: il ragazzo avrà modo di raccontare tutte le difficoltà vissute durante la sua infanzia nella periferia di Milano e riceverà un'inaspettata sorpresa da parte della mamma Cristina. Jessica, invece, sarà la protagonista di un momento molto divertente.

Non mancheranno i colpi di scena. Questa sera si assisterà ad una vera contaminazione tra il Gran Hermano e il GF che porterà a uno "scambio" di concorrenti. Nel corso della diretta, a varcare la Porta Rossa sarà Maica, modella e concorrente del reality iberico. Chi saranno, invece, i due concorrenti italiani che voleranno in cambio in Spagna?

Infine, spazio all'esito del televoto. Chi verrà salvato tra Amanda, Lorenzo, Shaila e Yulia?