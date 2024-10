Maia Benedicto, 25enne modella spagnola, concorrente del Gran Hermano, è già atterrata in Italia, e questa sera farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Due inquilini della versione italiana del reality show, invece, faranno il percorso in verso e voleranno in Spagna.

Secondo le prime indiscrezioni, saranno Yulia Bruschi e Javier Martinez ad andare a Madrid, ma pochi istanti fa il sito di Telecinco ha fatto anche il nome di Iago Garcia. Secondo il portale, due tra questi tre concorrenti andranno al Gran Hermano per una settimana.

“Torna lo scambio tra varie edizioni del format, in questo caso con l’Italia. Maica è diretta a Roma e presto entrerà nella casa, ma da noi devono arrivare i due concorrenti del Grande Fratello - si legge sul sito di Telecinco -. Presumibilmente saranno scelti tra coloro che conoscono la nostra lingua. Infatti potrebbero arrivare due tra Yulia Bruschi, nata a L’Avana (Cuba), Javier Martinez, un concorrente argentino, ma anche Iago Garcia, un concorrente di Ferrol.