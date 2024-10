Al Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti è uscita allo scoperto e ha ammesso di aver baciato Tommaso Franchi. La concorrente romana lo ha rivelato alle amiche Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso durante un momento di confidenze.

“Io e Tommy ci siamo dati un bacio sotto le coperte A stampo, eh! Perché io mi devo complicare la vita? Se mi piace? No, non mi piace, basta (ride, ndr). Mi piace in questo contesto, se poi mi piace anche fuori, questo non lo so… Se lo aspetterei fuori? No!”.

Alcune settimane fa, Mariavittoria aveva dichiarato di essere attratta da Tommaso: “Sicuramente c’è attrazione. Lui mi piace, è intelligente, bravo e sensibile, però è molto chiuso, non lo conosco abbasta. Io non mi sbilancio subito e anche lui è come me. Se ho voglia di conoscerlo fuori? Certo, perché no? Se lo porterei nel mio contesto? Sì. Non mi precludo nulla.

In questo contesto il fatto che lui sia molto introverso fa andare le cose lentamente. Però non escludo nulla perché lui mi interessa. Le cose si creano piano, però posso dire che mi piace stare abbracciata con lui. Voglio conoscerlo meglio, ma non è ancora amore. Lui ha una dolcezza estrema, è di una sensibilità allucinante, è davvero bravissimo”.