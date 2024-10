Per Javier Martinez e gli altri concorrenti non sembrano esserci dubbi, e al netto di quello che vogliono fargli credere gli autori, sono sicuri del fatto che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non siano stati davvero eliminati. Tuttavia, sono ignari del fatto che l'ex velina e il modello milanese siano stati spediti in Spagna dopo essere stati eletti i preferiti al televoto, e che a breve faranno ritorno nella Casa del Grande Fratello.

Nonostante siano passati ormai diversi giorni dalla "finta" eliminazione, Shaila e Lorenzo continuano ad essere argomento di discussione tra i concorrenti. In particolare, si chiedono come stiano vivendo il "fuori" e se i due abbiano iniziato a frequentarsi. Javier, ancora molto deluso dal comportamento della ballerina napoletana, ha detto la sua al riguardo senza usare troppi giri di parole: "Me li possono far vedere pure mentre sc**ano, non mi importa niente".

Ed in effetti, a giudicare da quanto rivelato dallo stesso Spolverato ai coinquilini spagnoli, lui e Shaila avrebbero fatto sess0 nella Casa del Gran Hermano (clicca QUI per l'articolo). Dunque, quando lunedì varcheranno nuovamente la porta rossa, le clip di sicuro non mancheranno. A questo punto non ci resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello, durante la quale Javier e gli altri inquilini verranno a conoscenza di ciò che è accaduto tra Shaila e Lorenzo durante il loro soggiorno in terra spagnola.