Ieri sera, nel corso dell’ultima puntata del Gran Hermano, Maica Benedicto, chiusa nel Confessionale del Grande Fratello italiano, si è collegata con i coinquilini spagnoli dai quali farà ritorno nelle prossime ore dopo aver improvvisamente lasciato la Casa più spiata d’Italia (non si conoscono ancora i motivi dell’uscita della modella spagnola).

Maia ha anche avuto modo di conoscere Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che al momento si trovano in Spagna. “Ciao ragazzi! Che forte Lorenzo, che piacere ragazzi. E tu come ti chiami? Chiara?”. Dopo la domanda della Benedicto, l’ex velina si è girata verso Lorenzo e ha detto in italiano: “Questa mi sta giù sul c***o te lo dico eh!”. Ovviamente Maica non ha capito e ha continuato a parlare: “Lei, come si chiama lei? Ah ecco, un piacere bella. Come stai nella mia casa in Spagna? Un grande saluto a tutti”.

Come riportato dai colleghi di Biccy.it, le esternazioni di Shaila non sono state assolutamente gradite dai telespettatori spagnoli del Gran Hermano, che si sono scagliati contro l’ex velina. “La ragazza italiana dice a Lorenzo che Maica non le piace più perché non ricordava il suo nome e la chiamava Chiara, ormai ho capito che si considera la paladina delle donne solo se queste la adorano, altrimenti le odia”. “Ha appena detto una cosa brutta in italiano, come ‘lei non mi piace per un c***o’, l’ha detto con tono arrogante, che lasci in pace la nostra Maica”. “Ma poi la guardava proprio con astio e invidia, non sono sorpresa dalla paladina delle donne”. “Questa cattiveria solo perché Maica non ricordava il nome? Non è un bell’esempio”.