Nonostante sia rimasta nella Casa del Grande Fratello appena 48 ore, Maica Benedicto ha lasciato un ottimo ricordo e gli inquilini italiani sentono la sua mancanza. In particolare la sente Tommaso Franchi, il quale ha detto di aver avuto con la concorrente spagnola una connessione. Un sentimento reciproco, visto che quando lei è stata chiamata in Confessionale, dove le è stato comunicato che avrebbe dovuto far ritorno al Gran Hermano, è scoppiata a piangere per l’idraulico toscano.

“La tua avventura al Grande Fratello è finita, ora tornerai al Gran Hermano e non puoi rientrare in casa prima di andare via”, le ha comunicato l’autrice. Maica è così scoppiata a piangere pensando proprio a Tommaso: “Ma come posso andare via così? Ho i suoi occhi qui nella testa. Non posso andarmene senza salutarlo, mi sento malissimo”.

Rientrata in Spagna, durante la puntata del GF spagnolo andata in onda ieri, il conduttore ha mostrato a Maica anche il video in cui si dichiara: “Lei è una bellissima ragazza, simpatica, buffa, poi non se la tira per nulla. E ammetto che mi piace, sì mi piace. Se salto di fiore in fiore? No, non sono un piacione. Lei mi piace”. Dopo il filmato è partita “Ti Amo” di Umberto Tozzi, e la gieffina spagnola è scoppiata a piangere per poi spendere delle belle parole per Tommaso: “Mamma mia. Non poterlo salutare è stato brutto. Se dal vivo è bello come in televisione? Direi di sì”.