Nella notte tra mercoledì e giovedì, Maia Benedicto ha lasciato improvvisamente la Casa del Grande Fratello, e ieri sera è rientrata nuovamente in quella del Gran Hermano. In molti si sono chiesti per quale motivo la concorrente spagnola abbia lasciato l’Italia così prematuramente, anche in virtù del fatto che sarebbe dovuta restare per una settimana.

La gieffina spagnola è entrata immediatamente nel cuore del pubblico italiano. In molti, infatti, auspicavano che Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta restassero in Spagna e che lei proseguisse la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia. Pochi istanti fa, Maica si è congedata dai telespettatori nostrani con un videomessaggio.

“Ciao Italia. Io sono un poco triste perché sono dovuta tornare in Spagna, Non è un problema per me perché in Spagna c’è tutta la mia famiglia. Nella Casa del Grande Fratello ho conosciuto persone molto speciali e molto buone, ed è stata dura per me andare via in questo modo (è stata fatta uscire nel cuore della notte senza poter salutare i coinquilini, ndr). Tutto il pubblico italiano è nel mio cuore, grazie per l’affetto nei miei confronti. Grazie per tutto”.