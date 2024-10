Ieri sera, Maica Benedicto è tornata in Spagna e ha fatto nuovamente il suo ingresso nella Casa del Gran Hermano. Nonostante la sua permanenza al Grande Fratello sia durata poco più di 48 ore, è stata comunque un’esperienza che l’ha segnata. Quando gli autori le hanno comunicato che avrebbe dovuto lasciare la Casa più spiata d’Italia, Maica è scoppiata a piangere, e questa mattina, al risveglio, il primo pensiero è stato per i concorrenti italiani.

“Mi manca quella Casa, ho conosciuto persone belle, stilose, simpatiche, abbiamo ballato, cantato, buon cibo… mi mancano”. A mancarle di più, però, è senza dubbio Tommaso Franchi

“Te lo dico in maniera sincera: quando sono arrivata in quella Casa mi è successo una cosa che credo non mi sia mai successa prima. Ho avuto una connessione con una persona, Tommaso, e ora sto male. Sono venuta qui ed è stato come… Tutto molto strano. Mi sono legata a molte persone di quella Casa, sono stati tutti incredibili con me, mi hanno trattata da 10. Anzi, non da 10, ma da 100. E con quel ragazzo, Tommaso, la prima notte era nel suo letto accanto al mio. Io stavo male e lui mi ha fatto ridere, abbiamo parlato. Ho avuto una bella connessione con lui. Al di là di qualsiasi cosa fisica, parlo proprio di connessione mentale. Se mi manca? Sì, molto, sono sincera. Non ho avuto nulla con lui, neanche un bacio. Questo non mi preoccupa”.

Chissà, magari gli autori potrebbero decidere di mandare Tommaso in Spagna per farlo ricongiungere con Maica. Staremo a vedere.