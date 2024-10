Si avvicina il momento della resa dei conti tra Javier Martinez, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Helena Prestes al Grande Fratello. Durante la puntata che andrà in onda questa sera, lunedì 38 ottobre, l’ex velina e il modello milanese torneranno nella Casa dopo aver trascorso una settimana in quella del Gran Hermano. Tuttavia, nessuno tra i concorrenti ha mai creduto che Shaila e Lorenzo fossero stati eliminati per davvero come invece gli hanno fatto credere gli autori.

Il primo a non credere alla finta eliminazione della Gatta e di Spolverato è stato proprio Javier (il pallavolista argentino ha più volte espresso dubbi al riguardo). Ovviamente, non può immaginare che abbiano trascorso una settimana in Spagna, ma nonostante ciò Martinez è riuscito perfettamente ad inquadrare quello che potrebbero essere le intenzioni degli autori. Javier è sicuro del fatto che vogliano mostrargli un video in cui Shaila e Lorenzo si baciano per poi ottenere uno scontro.

“Uno scenario potrebbe essere che è stato tutto non dico un po’ studiato, ma quasi. Se li mandi insieme in tugurio, stanno insieme, magari si baciano e tu lo fai vedere a me, tu vuoi che io mi accenda in qualche modo. E lì crei lo scontro”. Ovviamente, Javier non sa che Shaila e Lorenzo sono andati ben oltre un semplice bacio, e che nella Casa del Gran Hermano hanno fatto l’amore.