Nella giornata di ieri c’è stato un duro confronto tra Luca Calvani e Clayton Norcross al Grande Fratello. L’attore toscano ha criticato il collega statunitense (nelle ultime ore finito nel mirino di diversi concorrenti) a causa di un presunto ed eccessivo consumo di cibo.

“Non ti stai relazionando con noi in maniera vera”, ha detto Calvani, che ha cercato di far comprendere a Norcross che cucina e mangia sempre da solo. L’ex attore di Beautiful ritiene che la lingua potrebbe aver rappresentato un ostacolo, ma Luca crede che non sia questa la ragione degli screzi con gli altri inquilini, e l’ha spronato a essere meno riservato e solitario, perché fino ad ora non ha partecipato alle dinamiche della Casa. Clayton ha ammesso di sentirsi isolato dagli altri gieffini, e vorrebbe raccontare il suo passato, ma fino ad ora non l’ha fatto perché ha riscontrato uno scarso interesse da parte loro. Calvani gli ha dunque consigliato di provare a costruire dei rapporti di amicizia, sia con i più grandi che con i più giovani.

Tuttavia, durante il confronto tra i due attori, un episodio non è passato inosservato. Ad un certo punto, infatti, un autore ha rimproverato Calvani perché parlava in inglese, e a quel punto lui è sbottato: “Io sto parlando in italiano, ma cosa volete oh?!”.