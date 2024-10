La decima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 28 ottobre, è stata ricca di colpi di scena, a cominciare dal ritorno nella Casa di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che sono stati protagonisti della resa dei conti con Javier Martinez e Helena Prestes. In seguito, Federica Petagna, protagonista dell'edizione autunnale di Temptation Island, ha varcato la porta rossa.

In merito agli ascolti, la puntata di ieri del reality show condotto da Alfonso Signorini ha totalizzato il 18,1% di share, pari a 2.219.000 telespettatori. Un dato in calo rispetto all'appuntamento dello scorso lunedì, che aveva tenuto davanti allo schero 2.268.000 spettatori per uno share pari al 18,19%. Dunque, nonostante l'attesa per il ritorno di Shaila e Lorenzo e le ripercussioni che ciò avrebbe avuto in Casa, gli ascolti non sono decollati.

Gli ascolti del prime time di lunedì 28 ottobre

Nella serata di ieri, lunedì 28 ottobre 2024, su Rai1 la prima puntata di Ninfa Dormiente – I Casi di Teresa Battaglia ha interessato 3.776.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 2.219.000 spettatori con uno share del 18.1%. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 914.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia1 Paradise City incolla davanti al video 899.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 480.000 spettatori e il 3%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 696.000 spettatori (5%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 886.000 spettatori e il 4.6%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 889.000 spettatori con il 5.5%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 332.000 spettatori (2.3%).