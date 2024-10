Durante la loro permanenza nella Casa del Gran Hermano, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono abbandonati alla passione. Tornati al Grande Fratello, l’ex velina e il modello milanese hanno resistito per qualche ora, ma ieri sera si sono rintanati in magazzino dove si sono dati decisamente da fare.

“Qui è un ca**o di casino. Tu sei un casino, sei il mio casino. Che ci nominino e ci buttino fuori”, ha esclamato Lorenzo. Shaila, mentre baciava il collo e il mento di Spolverato, ha risposto: “E tu pure sei un casino. Ho fatto tutto questo casino per te. Lo stai capendo cosa ho fatto? Se ci nominano… chi se ne importa”. Poi, i due gieffini si sono ricomposti, lei si è avvicinata a Lorenzo e ha "tastato" le sue parti basse.

In seguito, mentre l’ex velina e il modello conversavano nella zona lavanderia della Casa, Helena Prestes è transitata nei paraggi, ed è rimasta all’esterno della stanza ad origliare la conversazione tra i due gieffini.

Durante la notte, la Prestes aveva confidato a Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso che gli autori fornirebbero dell’alcol a Lorenzo, alludendo ad anche un trattamento speciale nei suoi confronti. Ma, a quel punto, la regia ha prontamente censurato: “Anche io so tante cose. Ad esempio c’è Lorenzo che beve l’alcol di nascosto. In che senso? Perché danno l’alcol solo a lui. Come lo so? Ve lo dico io. Lui ha delle comodità qui dentro che...”.