Al Grande Fratello, Shaila Gatta ha detto di essere stupita dal fatto che Javier Martinez sia deluso e che abbia svelato retroscena e raccontato le cattiverie che lei diceva sul conto degli altri concorrenti mentre erano sotto le coperte. Il pallavolista argentino, infatti, ha rivelato che la ballerina napoletana avrebbe utilizzato un termine omofobo riferito a Lorenzo Spolverato (clicca QUI per l'articolo), e uno particolarmente offensivo nei confronti di Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso (clicca QUI per l'articolo). Queste ultime, nella tarda mattinata di ieri, hanno affrontato l’ex velina (anche se la regia, non si sa per quale ragione, ha censurato il confronto) chiedendole se davvero avesse dato loro della “zo**ole”. Shaila, palesemente in difficoltà, ha detto di non ricordare.

In seguito, però, la Gatta ha cambiato nuovamente versione, giurando alle Non è la Rai di non aver mai pronunciato termini offensivi nei confronti di Mariavittoria a Amanda. Ma non solo. Shaila ha anche sparlato di Javier, utilizzando aggettivo poco carini nei suoi confronti.

Tuttavia, la Gatta ha cambiato (di nuovo scenario). Parlando con la Lecciso si è così giustificata: “L’espressione zo**ola? Noi napoletani lo usiamo come rafforzativo!”. Una scusa che ha convinto poco anche la stessa Amanda. Dal canto suo, l’ex velina ha fatto sapere che in Confessionale chiederà i filmati su quanto rivelato da Javier.