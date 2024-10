Pierpaolo Pretelli ha intrapreso una nuova sfida lavorativa. L’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, infatti, è impegnato a teatro con Rocky Il Musical, nel quale veste proprio i panni dell’iconico personaggio creato da Sylvester Stallone. L’ex vippone, che presto diventerà papà per la seconda volta con la nascita del primo figlio con Giulia Salemi, ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it nella quale ha parlato delle emozioni provati sul palco.

“È stata un'emozione unica, non mi sono mai trovato in una situazione simile, con un ruolo principale. È una grande responsabilità. Com’è stato trovarsi ad avere un rapporto più diretto con il pubblico? C'è più energia rispetto alla tv. Con un teatro pieno hai un riscontro immediato con l'applauso e se non c'è, bisogna farsi qualche domanda (ride, ndr). Per fortuna, c'è stata una grande risposta. La storia di Rocky ci aiuta, ha una trama stupenda”.

E ancora: “Se ho avuto ansia da prestazione alla prima in teatro? Pensavo di averne di più. Ho canalizzato l'adrenalina in energia positiva, in forza. Venivo da notti insonni, mi svegliavo spesso per ripetere il copione. Ma sono arrivato alle prove con la memoria solida. Il giorno dopo la fine dei tre spettacoli sono rientrato a Milano per riposare, e mi mancava il teatro”.

Poi, Pretelli ha svelato qual è stata la reazione della sua fidanzata alla notizia dell’occasione lavorativa: “Scioccata. Non immaginava che potessi essere all'altezza di un ruolo così importante in uno spettacolo teatrale. Mi ha fatto tanti complimenti. È venuta a vedermi con tutti i miei amici. Non mi avevano mai visto in un ruolo simile. Ho sempre sognato di fare una cosa simile, è questa la mia prima volta. È stato uno shock positivo per loro.

Per noi è un bel periodo. Siamo in dolce attesa (ride, ndr). Mancano ancora tre mesi. Il nome è ancora un tabù. Magari sì, esattamente. Verrà in maniera naturale, senza pensarci troppo”.