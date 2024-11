Lino Giuliano si è lasciato andare ad uno sfogo entrando a gamba tesa su Shaila Gatta dopo aver sentito una parola specifica prounciata dall'ex velina al Grande Fratello.

Com'è noto, l'ex volto di Temptation Island è stato escluso dal reality show condotto da Alfonso Signorini dopo aver rivolto un insulto omofobo a Enzo Bambolina, al secolo Vincenzo Galasso (noto tiktoker napoletano). Pochi giorni fa, ospite del podcast MondoCash, Lino ha però rivelato che in realtà quel commento non l'aveva scritto lui ma un suo parente, al quale aveva affidato la gestione dei suoi account social prima di entrare nella Casa del Grande Fratello. Alla luce di quanto accaduto, l'ex fidanzato di Alessia Pascarella ha contestato il diverso trattamento che gli autori avrebbero riservato a Shaila.

Stando a quanto rivelato da Javier Martinez, infatti, la ballerina napoletana avrebbe etichettato Lorenzo Spolverato come "fro***", e avrebbe dato delle "zo**ole" a Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso. Durante la puntata di ieri, la Gatta ha chiarito: "Io ci ridevo, l'ho detto per scherzo. Io ho tutti gli amici gay, ma ti pare che faccio una domanda omofoba? Vado ai gay pride!".A quel punto, Lino ha tuonato: "Ma ci rendiamo conto io cosa devo accettare? Cioè, io mi sono preso le mie responsabilità perché il commento è partito dal mio profilo. E tutto apposto, ne pago le conseguenze e vado avanti. Shaila l'ha detto di sua spontanea volontà, quella parola, fr****, sotto alle coperte. Solo che la differenza è che lei lo ha detto nella Casa. Tutto risolto. A me invece hanno messo alla gogna subito, con tanto di ingresso saltato. Questo mi fa pensare che la legge non è uguale per tutti, perché fate a chi figli e a chi figliastri".