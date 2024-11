Oggi, mercoledì 6 novembre, Greta Rossetti compie 26 anni, e il suo fidanzato Sergio D’Ottavi ha deciso di farle una dolce dedica. L’imprenditore laziale ha infatti condiviso tra le sue Instagram stories un video con le loro immagini (alcune delle quali inedite) che raccontano della loro storia d’amore, nata durante la passata edizione del Grande Fratello.

“Quel 23 dicembre ha cambiato tutto. Tanti auguri amore mio”, ha scritto Sergio, per poi aggiungere una citazione del film Blow con protagonista Johnny Deep: “Che tu possa avere sempre il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle”. E infine: "Non siamo perfetti, ma siamo io e te".

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono riusciti a superare ben due rotture. La prima risalente allo scorso giugno, quando lui parlò anche di un tradimento da parte di lei (salvo poi fare marcia indietro), e la seconda datata 27 agosto, quando ad annunciarla sui social fu l’influencer lombarda. Nelle settimane successive alla fine della relazione, dopo diversi avvistamenti, in molti avevano ipotizzato ad un possibile ritorno di fiamma, però mai confermato dai due diretti interessati. La sensazione è che Greta e Sergio vogliano tenere privata la loro storia d’amore, evitando di dare la loro vita sentimentale in pasto ai social. Nessuno dei due ex gieffini ha infatti mai annunciato il ritorno di fiamma.

Adesso, però, con la dedica fatta da D’Ottavi alla fidanzata, sono svaniti anche gli ultimi dubbi.