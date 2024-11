Tommaso Franchi ha concluso la sua avventura nella Casa del Gran Hermano, dove era stato mandato con l’obiettivo (degli autori) di far nascere una storia con Maica Benedicto. Tuttavia, l’idraulico toscano è stato chiaro sin da subito, spiegando di vedere la modella murciana esclusivamente come un’amica.

Ieri, prima di lasciare il reality spagnolo, il gieffino italiano è tornato sull’argomento: “La verità è che io ho iniziato questo percorso da solo e voglio finirlo da solo – le parole del concorrente del Grande Fratello riprese da IsaeChia -. Non voglio avere relazioni con nessuno. Al Gran Hermano e Grande Fratello ho visto questa connessione tra me e Maica, ho pensato molto queste notti perché in due giorni mi sono sentito in quel modo. Ho la risposta ora: perché quando lei è venuta nella Casa, lei era l’unica persona normale. Nel Grande Fratello nessuno è come lei, anche le persone normali… non sono come lei. Questa è la prima cosa che mi ha connesso a lei”.

E ancora: “Mi è dispiaciuto molto quando è andata via, si è visto dal video. Perché era l’unica persona con cui ho parlato tranquillo, però questo il Grande Fratello e il Gran Hermano non lo hanno capito ed hanno cercato di unirci, però le cose forzate non sono ben fatte, per me. Deve essere tutto naturale. Se fossi stato un cucaracho sarei entrato qui a fingere l’amore per una ragazza. lo sono una persona normale e non voglio fare telenovelas”.

Tuttavia, Maica non ha perdonato a Tommaso il fatto di non essere stata diretta con lei e, poco prima che il gieffino italiano lasciasse il Gran Hermano, ha ribadito che Franchi non si è comportato bene nei suoi confronti: “Non mi ha fatto piacere che una persona sia venuta dall’Italia per parlare male di me…”.