Alfonso D’Apice è entrato nella Casa del Grande Fratello con la reputazione decisamente a pezzi. Il giovane napoletano era infatti uscito da Temptation Island come un ragazzo eccessivamente geloso dell’ex fidanzata e possessivo al punto di non consentirle di indossare gli abiti e i bikini che lei desiderava. Tuttavia, la versione raccontata da Federica Petagna aveva già iniziato ad “imbarcare acqua” alcuni giorni fa, quando dal profilo TikTok di Alfonso era saltato fuori un video datato che metteva in discussione quanto raccontato da Federica proprio in merito ai costumi da bagno che D’Apice le avrebbe impedito di indossare nel corso della loro relazione.

Federica aggredisce verbalmente Alfonso

Ora arriva direttamente un video dalla Casa più spiata d’Italia che sembra suggerire che la Petagna appare molto lontana dall’immagine di vittima inerme di un amore tossico. Federica e Alfonso si trovavano sul divano quando la ventenne partenopea, arrabbiata al punto da non riuscire a contenere l’utilizzo eccessivo del dialetto napoletano, si è scagliata con aggressività contro il suo ex fidanzato. Avvicinandosi a pochi centimetri dal suo viso – con Alfonso che è rimasto immobile e a distanza di sicurezza – Federica gli ha chiesto con rabbia: “Ma come ti permetti? Chi sei?”. D’Apice, pochi istanti prima, le aveva chiesto semplicemente di rispondere a una domanda relativa al cambiamento maturato in in lei dopo Temptation Island. La discussione tra i due è proseguita e ancora una volta è stata Federica ad attaccare: “Non mi parlare. Che cosa vuoi far passare? Vuoi girare la situazione? Tu hai la testa fusa. Quelle con le quali sei stato ti hanno fatto dimenticare quello che eravamo. Questo mio lato lo fai uscire solo tu, solo quando sono con te esce questo lato di me”. Alfonso, senza mai trascendere, ha ripetuto la stessa domanda che pochi istanti prima aveva innescato l’attacco dell’ex fidanzata: “Hai detto che sei cambiata per me. Quando?”. Un quesito semplice al quale Federica non ha risposto, anzi, ha continuato ad aggredire verbalmente il suo ex: “Sei una delusione. Chiudiamo il discorso”.

Alfonso scoppia in lacrime dopo la discussione con Federica

Evidentemente provato da quanto appena accaduto, Alfonso si è alzato dal divano e si è allontanato per evitare di piangere di fronte alla ex. Federica, però, non gliel'ha lasciato fare, trattenendolo fisicamente al punto che al giovane non è rimasto altro da fare che singhiozzare sulla sua spalla.

A rendersi conto che qualcosa di quanto hanno raccontato i due a Temptation Island prima e al Grande Fratello poi potrebbe non rispondere completamente alla verità è stato Luca Calvani che ha confidato a Javier Martinez i suoi dubbi su Federica: “Lui mi piace, mi sembra un ragazzo a modo. E più mi piace lui, meno mi piace lei”.