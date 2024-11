Sono volati stracci tra le Non è la Rai e Beatrice Luzzi durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, martedì 12 novembre, L’opinionista non ha apprezzato la mossa di Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo dando loro delle “voltafaccia”, e per questo le due concorrenti sono sbottate: “Lo dici tu che parlavi male di tutti. Guarda meglio il GF”.

Durante le Nomination c’è stata parecchia tensione tra Beatrice e le Non è la Rai. Quando è arrivato il turno di Ilaria e Pamela si è infatti scatenata un’accesissima discussione. Il motivo? Le due gieffine hanno nominato Federica Petagna, la quale ha ammesso di non aspettarselo e di esserci rimasta male. L’ex volto di Temptation Island paga il fatto di essere una delle ultime arrivate. “Per noi è difficile nominare gli altri. Sei troppo intelligente per pensare che sia rivolta a te come persona, ma è il gioco”, le parole di Ilaria e Pamela.

La discussione tra Beatrice Luzzi e le Non è la Rai

Alfonso Signorini, però, ha fatto notare che per tutta la settimana le Non è la Rai sono state molto vicine a Federica, e dunque ora stona un po’ questa nomination. A quel punto Beatrice Luzzi ha fatto notare che non è di certo la prima volta che le Non è la Rai hanno questo tipo di atteggiamento, considerato dall’opinionista “voltafaccia”. Ilaria e Pamela si sono sentite toccate dalla considerazione fatta dall’opinionista e sono passate al contrattacco: “Quando l’avremmo fatto scusa?”. La Luzzi gli ha fatto notare: “In generale, nel corso della settimana parlate male e poi…”. “Parla lei che parlava male di tutti. Che mi frega di parlare male degli altri. E allora quando parli… anche tu sei stata concorrente e dovresti capire. Se devi fare una critica falla costruttiva. Il Grande Fratello guardalo meglio, non lo vedi abbastanza”, è sbottata Ilaria. Come ha reagito Beatrice? Con una risata, chiudendo così la discussione.