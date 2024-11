Il percorso di Ginevra Lamborghini nella settima edizione del Grande Fratello Vip è stato caratterizzato, oltre che dall’amicizia “speciale” con Antonino Spinalbese, soprattutto dalla squalifica per una frase detta nei confronti di Marco Bellavia. La sorella di Elettra è poi rientrata nella Casa in qualità di ospite: l’obiettivo degli autori era quello di farle approfondire la conoscenza con l’ex di Belen Rodriguez, ma la frequentazione tra i due è durata come un gatto in tangenziale. Dopo la sua squalifica, Ginevra ha vissuto momenti complicati, e ne ha parlato nel podcast No Lies.

“Quella è stata un’esperienza che mi ha molto divertita, è stata una cosa diversa e nuova, che avevo anche tanto idealizzato. Però devo anche ammettere che è anche stato molto traumatico. Non nego che il percorso che ho fatto non era per nulla quello che immaginavo, che avrei pensato. Infatti ho sofferto molto per ciò che è accaduto. Soprattutto dopo la mia uscita sono stata male e ho sofferto.

Ho sofferto anche per quello che è stato il confronto con il giudizio delle persone. Sono stata molto male. Io non sono entrata come un personaggio, ma come una persona. E non mi voglio nemmeno giudicare. C’hanno pensato troppo gli altri a giudicarmi, quindi io mi astengo. E poi io ho subito molto il fatto di essere stata messa alla gogna. Questo lo dico sinceramente, è quello che è successo. Ma ancora oggi quando la gente vuole essere cattiva con me, riprende quel frangente, quello che è successo, che ormai è girato molto”.