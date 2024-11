Un’ex concorrente della passata edizione del Grande Fratello, nonché finalista, ha rivelato cos’è cambiato dopo la sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini. Rosy Chin ha raccontato che la popolarità post reality non si è convertita in nuovi clienti per il suo ristorante di Milano, anzi. E’ stata lei stessa a confessarlo al sito Imbruttito.

“Onesta, quanto è migliorato il fatturato dopo il Grande Fratello?”, Rosy Chin risposto: “Zero, anzi è peggiorato. Il mio ristorante esiste dal 2002, quindi io ero già un’imprenditrice prima del reality. Il Grande Fratello è stata un’esperienza personale, ma dal punto di vista professionale… niente. La mia clientela forse non è il target che segue il Grande Fratello. Per fortuna”. E ancora: “Se guadagno di più con i social o con il ristorante? Sono due guadagni differenti. I social non mi permettono di vivere, quindi ti direi il ristorante, una realtà in cui sono presente e lavoro 16 ore al giorno. Invece ti posso dire che i social al ristorante portano tanto, sono una grande vetrina”.

L’ex gieffina ha poi svelato chi è stato il cliente più scorbutico che è entrato nel suo ristorante: “Un uomo che mi ha detto ‘Uè cinesin, ven chiì’. ‘Oh, a chi lo stai dicendo cinesina?’. L’ho sistemato e fatto uscire dal locale”.