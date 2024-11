Lo scorso ottobre, a distanza di diversi anni, Pamela Prati ha ammesso che con Valeria Marini è scattata la catfight con tanto di “tirate di capelli e graffi”. Della lite, che risale a quasi trent’anni fa, è tornata a parlare la regina dei “baci stellari” durante una sua ospitata nel podcast Mondo Cash. Questa volta, la showgirl ha svelato nuovi retroscena raccontando che tutto sarebbe iniziato perché lei era testimonial di un marchio che avrebbe voluto sponsorizzare anche la Prati.

Valeria Marini, nuovi retroscena sulla lite con Pamela Prati

“La litigata con Pamela Prati? Ma è passato. Tutto è iniziato perché io ero testimonial di un’azienda e lei invece voleva esserlo lei e lei poi c’era rimasta… Vabbè dai ti spiego. Lei era andata via dal Salone Margherita, dallo spettacolo, ma per sua scelta, è andata via facendo un altro bel contratto. Lei però pensava di essere l’unica. E invece poi sono stata scelta io. Ma non è che le ho portato via qualcosa, sia chiaro questo. Io non sono una che guarda le cose degli altri. MA su tutto. Anche se una mi amica mi presenta il suo fidanzato, io nemmeno lo guardo, non mi piace. Non sono una che invade il campo degli altri. Nemmeno sapevo cosa fosse il cabaret e lo spettacolo del Bagaglino.

Ninni mi ha scelta e mi ha voluta. Sì, Pier Francesco Pingitore, Dio lo benedica. Io sono diventata… ho avuto un successo pazzesco, sì stellare. E quindi lei l’ha visto e si è ingelosita. Se da lì non ci siamo mai più chiarite? Ma cosa dici? Io l’ho pure difesa quando ha fatto tutto quel pasticcio, tutte quelle cose del Max. Io ero fuori, ero in Spagna. Sono tornata e mi chiama una giornalista chiedendomi le cose. Ad oggi siamo in buoni rapporti. Non ci sentiamo tutti i giorni, ma se ci vediamo andiamo d’accordo. Alla fine ci siamo chiarite. Un aggettivo per lei? Incompresa! No, non rosicona, dai questo no”.