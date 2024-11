Nella giornata di sabato, Giacomo Franchi, papà di Tommaso Franchi, è stato ospite di Giada Di Miceli a Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio. Nel corso della chiacchierata, l'uomo ha parlato dell'esperienza del figlio al Grande Fratello.

"Devo dire che piace, non c'è niente da dire. Riscuote successo, dai, è un rubacuori! Ha fatto perdere la testa? Perdere la testa, ora non esageriamo! Chi piace a Tommaso tra Maica e Mariavittoria? Direi che ha deciso per Mariavittoria. Si sono baciati, esattamente. Mi è sembrato di sentire qualcosa. Anche mia mamma, che è la sua nonnina di cui parla tanto, mi ha confermato questa cosa. La nonna è la sua preferita. La mia mamma secondo me è un po' gelosa, devo dire la verità. Sì, a me Mariavittoria piace. Poi voglio dire, Tommaso è giovane, sono percorsi strani perché comunque sono in una casa super spiata 24 ore su 24. Ci vuole un po' di discrezione e devo dire che finora Tommaso si sta comportando bene".

E ancora: "Mariavittoria mi garba! Ancora non la conosco. No, non assomiglia alle ex. Se facesse qualcosa? Sì, nonna si arrabbierebbe, però capirebbe che l'ormone a 24 anni comunque a volte... che si deve fare. Maica? E' stato maturo nel dire di 'no'. L'ha conosciuta un giorno e mezzo [...] Mio figlio si distingue anche per questo, per il modo di fare un po' differente dagli altri. In tanti mi chiamano per fare i complimenti a mio figlio e mi fa molto piacere".